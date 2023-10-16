Ще у двох областях України анонсували старт опалювального сезону — Finance.ua

Ще у двох областях України анонсували старт опалювального сезону
В Україні через похолодання почали підключати будинки до централізованого опалення. Найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.
Про це свідчать повідомлення місцевої влади.
Луцьк
«Від середи, 18 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон в нашій громаді. Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім — усім іншим споживачам», — написав мер Луцька Ігор Поліщук в Telegram.
За його словами, технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб.
Черкаси
У дитячі садочки Черкас почали подавати тепло з 16 жовтня, повідомила заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна.
На минулому тижні опалювальний сезон розпочали у деяких об'єктах соціальної інфраструктури.
Щодо житлових будинків, то вони отримають опалення відповідно до погодних умов, заявила Чубіна.
Нагадаємо, стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря — 8 градусів протягом трьох діб з урахуванням прогнозу.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Київ 16 жовтня розпочинає підключення до тепла житлових будинків.
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