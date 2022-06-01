Ще один державний банк скасував "кредитні канікули" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще один державний банк скасував "кредитні канікули"

Вчора 16:33Кредит&Депозит
850
Державний Ощадбанк з 1 червня відновив нарахування відсотків за кредитами, таким чином скасувавши «кредитні канікули», які діяли з початку війни. Водночас банк розпочав поетапне відновлення кредитування — як споживчого, так і карткового.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Для фінансової підтримки клієнтів Ощадбанк з початку війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Відновлення розстрочки
Водночас Ощадбанк відновив послугу розстрочки за кредитними картками. Починаючи з 1 червня клієнтам Ощадбанку стає доступним придбання товарів у розстрочку під 0,001% річних за кредитними картками «Моя кредитка» та та MORE у партнерських мережах Comfy, Ельдорадо, Алло, МобіЖук, Tefal та Золотий вік.
Розстрочку можна оформити одразу на POS-терміналі в магазині при придбанні товару на суму в чеку від 1500 грн. Максимальна сума кредиту — 100 тис. грн, але не більше встановленого ліміту по картці. Строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут 💰
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.