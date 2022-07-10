Ще одній категорії громадян можуть дозволити виїжджати за кордон для роботи — Finance.ua

Ще одній категорії громадян можуть дозволити виїжджати за кордон для роботи Вчора 12:30 — Особисті фінанси

Влада готує документ, який дозволить українським морякам виїжджати за кордон для роботи за контрактами.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, пише ukrrudprom

Арестович також висловив переконання, що для відновлення економіки кордони для тимчасового виїзду незабаром будуть максимально відкриті.

«Та й бояться, що у нас усі розбіжаться... Я надто поважаю свій народ, щоб повірити, що всі втечуть від призову. А якщо й кинуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією», — додав радник Єрмака.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні поширювалося багато фейків про мобілізацію населення. Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Львів розповіло про найважливіші моменти мобілізації жінок в Україні.

Довідка Finance.ua:

Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації.

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