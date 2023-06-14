Ще одне судно з українським збіжжям відправиться з Констанци — Finance.ua

Ще одне судно з українським збіжжям відправиться з Констанци Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

У порту Констанца чергове судно завантажують українською агропродукцією. Про це пише usm.media.

Українську агропродукцію завантажують на балкер Mohac. Загальна місткість судна становить 14 тис. тонн. Повідомляється, що вже з липня під навантаження можуть стати судна, розраховані на перевезення понад 40 тис. тонн вантажів.

У порту навантажують балкери з максимальною місткістю у 220 тис. тонн. Разом із тим, термінали Констанци одночасно можуть зберігати 1,5 млн тонн збіжжя. Також тут є можливість перевалювати зерно з річкової баржі на судно, що значно полегшує роботу з українською агропродукцією.

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