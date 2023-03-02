Ще одне польське місто збудує житло для українських біженців — Finance.ua

Ще одне польське місто збудує житло для українських біженців Сьогодні 04:44 — Нерухомість

Польські міста розв’язують житлову проблему українських біженців, перетворюючи муніципальні приміщення в житлові квартири. На такий проєкт отримає гроші і місто Руда Шльонська.

Місто отримає 5 мільйонів злотих із фондів Європейського Союзу. Кошти будуть призначені на створення 28 соціальних квартир для тимчасового проживання громадян України. У перспективі ці приміщення будуть використовуватися як соціальні орендні квартири.

Влада планує підготувати 28 квартир, які будуть призначені для проживання біженців із України. Для цього проведуть капітальний ремонт 26 житлових приміщень, які зараз перебувають в непридатному стані, й перебудують ще 3 нежитлові приміщення.

У будівлях замінять труби, вікна та двері, потинькують стіни, встановлять сантехніку та електроплити.

Роботи виконуватимуть поетапно — спочатку підготують 10 квартир.

Ми всі сподіваємося, що російська агресія проти України якнайшвидше припиниться, а поки це станеться, ми продовжуватимемо допомагати нашим сусідам, які тікають від війни,— зазначив президент міста Руда Шльонська Міхал Пєрончик.

Коли війна закінчиться і українці зможуть повернутися додому, соціальне житло здаватимуть в оренду за помірну ціну місцевим жителям.

Скільки українців знайшли прихисток в Руда Шльонська

За останні 12 місяців Руда Шльонська прийняла понад 100 тисяч українських біженців. За допомогою партнерів місто підготувало та обладнало 9 пунктів їхнього розміщення.

У другому півріччі 2022 року було підготовлено та обладнано 5 муніципальних приміщень для тимчасового перебування біженців, які пов’язують своє майбутнє з Рудою Шльонською. Зараз у міських пунктах масового розміщення перебувають понад 80 осіб.

Інші міста Польщі також готують житло для біженців

Міська влада Кельце має намір підготувати 14 комунальних квартир для біженців з України.

У місті Замостя Люблінського воєводства створять центр тимчасового перебування для біженців з України. У ньому будуть 10 повноцінних квартир хорошого стандарту, в яких проживатимуть до 40 людей.

А 17 гмін з Опольського воєводства приготують загалом 49 помешкань для біженців України, які проживають в регіоні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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