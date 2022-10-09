Ще одне польське місто готує квартири для біженців з України — Finance.ua

Ще одне польське місто готує квартири для біженців з України Вчора 22:42 — Особисті фінанси

Ще одне польське місто готує квартири для біженців з України

В одному з міст Польщі планують надати квартири для українців, які втекли від збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Portal samorzadowy.

Місцева влада міста Кельце має намір до кінця року підготувати близько десятка міських квартир для біженців з України, які змушені були покинути свою країну.

Читайте також Rozetka запустила доставку до Польщі

Заступник директора Муніципального центру допомоги сім’ї (MOPR) у Кельце Катажина Войцік повідомила, що наразі триває тендерна процедура, згідно з якою підрядники відбиратимуть 14 муніципальних квартир.

Інвестиції триватимуть до кінця року. Приміщення буде передано громадянам України в першому кварталі 2023 року.

Довідка Finance.ua:

пів сотні квартир для тривалого проживання українських біженців виділять в Опольському воєводстві. Житло буде облаштоване меблями та побутовою технікою;

на польському ринку з’явився перший безкоштовний мобільний оператор: за дзвінки всередині країни платити не потрібно, а також можна вільно користуватися SMS та безлімітним інтернетом. Щоправда, є декілька простих умов, які може виконати практично кожен;

українки, які приїхали до Польщі від початку війни та бажають відкрити тут власну справу, можуть отримати 4000 доларів на відкриття бізнесу.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.