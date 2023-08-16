Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України — Finance.ua

Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України Сьогодні 06:01 — Світ

Ще одна країна ЄС скасовує спрощені правила ввезення тварин із України

Швеція скасовує виняткові правила для ввезення домашніх тварин із України з 1 вересня. Стандартні умови діятимуть навіть для біженців.

Собак, котів та тхорів, які не відповідатимуть вимогам для в'їзду, не допустять на шведському кордоні або, в гіршому випадку, піддадуть евтаназії, повідомляє Державне управління сільського господарства Швеції.

Спрощені правила ввезення діятимуть до 31 серпня

На сторінці відомства зазначається, що із 1 вересня виняткові правила більше не будуть поширюватися на собак, котів та тхорів, які приїжджають зі своїми власниками, що залишили Україну. Із цієї дати Швеція повертається до звичайних правил ввезення домашніх вихованців з України навіть для біженців.

«Це означає, що тварин, які не відповідають вимогам щодо в'їзду, повертатимуть на шведському кордоні або, у гіршому випадку, можуть піддавати евтаназії», — попереджають в управлінні.

Щоб тварина, яка вже перебуває у Швеції, підпадала під дію винятків, які були запроваджені у зв’язку із війною, необхідно доставити її до ветеринара не пізніше 31 серпня.

Цього не потрібно робити, якщо власники вже відвідали ветеринара з твариною або отримали письмове рішення від Управління сільського господарства Швеції, де зазначено, що потрібно робити.

«Незабаром усі країни ЄС повернуться до звичайних правил ввезення собак, котів та тхорів з України. Декілька країн уже зробили це. Уважно перевіряйте, що стосується країни, в яку ви вирушаєте», — попереджають українців.

Стандартні правила, які почнуть застосовувати для українців

Правила ввезення собак і котів до Швеції, які діють за звичайних обставин, без тимчасового винятку з правил для тварин з України, такі:

тварина повинна мати мікрочіп ISO та бути чіпована перед щепленням від сказу. Якщо тварину після цього мікрочипують, її потрібно буде ще раз вакцинувати. Якщо тварину перевіряють на кордоні та мікрочіп нерозбірливий, тварину можуть відправити назад до країни, звідки вона прибула, можливо, помістити на карантин або, в гіршому випадку, піддати евтаназії.

тварина повинна бути щеплена від сказу. Перша вакцинація може складатися з однієї або двох доз. Для первинної вакцинації тварина повинна мати вік не менше 12 тижнів. Первинна вакцинація проти сказу стає дійсною через 21 день.

тварина повинна мати дозволену кількість антитіл до сказу (тест на титр). Зразок крові повинен бути проаналізований лабораторією, схваленою ЄС, і повинен показувати принаймні 0,5 МО/мл. Лабораторія повинна мати дозвіл для тестування на антитіла до сказу.

тварини, привезені до Швеції з країни за межами ЄС, повинні мати сертифікат здоров’я, який видається офіційним ветеринаром або центральним ветеринарним органом відповідної країни та засвідчується печаткою. В деяких випадках — паспорт домашніх тварин ЄС.

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«Якщо ваша тварина подорожує з неправильними або неповними документами, тварині може бути відмовлено у в'їзді до Швеції або, в гіршому випадку, піддано евтаназії. У деяких випадках тварину можна помістити на карантин, а власник несе відповідальність за витрати.

Майте на увазі, що час очікування після щеплення від сказу може означати, що в деяких випадках може пройти до 4 місяців, перш ніж ви зможете привезти тварину до Швеції", — звертають увагу на сторінці управління.

Правила для тварин, власники яких повертаються в Україну

Собаки, коти та тхори, які мають повернутися в Україну, також повинні мати мікрочип та щеплення від сказу.

«Власник тварини повинен звернутися до ветеринара, який може це зробити. Власник тварини сам оплачує вакцинацію, тоді як Управління сільського господарства оплачує маркування мікрочипом», — зауважують у відомстві.

Зазначається, що саме Україна вимагає мікрочип та вакцинацію. Під час щеплення видається ветеринарна довідка, яку можна пред’явити при перетині кордону. Українським домашнім тваринам, які подорожують з біженцями, паспорти ЄС не видають.

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