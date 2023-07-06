Ще одна країна ЄС планує видавати посвідки на проживання українцям — Finance.ua
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Ще одна країна ЄС планує видавати посвідки на проживання українцям

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Українським біженцям у Нідерландах можуть запропонувати залишитися у країні після закінчення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист.
У Консультативній раді з міграції пропонують уряду розглянути три варіанти легального перебування українців у майбутньому, повідомляє euractiv.com.
У звіті організації зазначається, що «тимчасовість» перебування 93 000 українських біженців стає проблемою. Дія Директиви про тимчасовий захист може бути продовжена не пізніше ніж до 4 березня 2025 року. Але подальші перспективи залишаються невизначеними — невідомо, до якого часу муніципалітети мають організовувати прихисток, медичні заклади надавати лікування та скільки часу роботодавці можуть розраховувати на українських працівників.
«По мірі того, як війна затягується, тимчасовий характер директиви і рішень починає даватися взнаки. У цієї тимчасової домовленості є ціна — для самих людей та нашого суспільства. Яку перспективу Нідерланди хочуть запропонувати українцям?» — йдеться у звіті.
Консультативна рада з міграції закликає уряд обговорити та упорядкувати на рівні ЄС статус проживання українських біженців та їхнє повернення додому. Також пропонується три варіанти для легального перебування для українців у Нідерландах після війни:
  • посвідку на тимчасове проживання;
  • дозвіл на проживання із нетимчасовою метою (дає право отримати посвідку на постійне проживання);
  • посвідку на проживання для кваліфікованих працівників та студентів.
Уряд Нідерландів також може зосередитися на визнанні компетенцій медиків та фахівців інших професій, зазначається у звіті. Працедавці зможуть зосередитися на навчанні та перепідготовці людей із захистом та наймати висококваліфікованих фахівців.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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