Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів — Finance.ua
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Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів

Світ
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Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів
Ще одна країна вирішила заборонити частину внутрішніх авіарейсів
Іспанія розглядає можливість заборони близькомагістральних рейсів для боротьби зі зміною клімату за прикладом Франції.
Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, Мадрид може наслідувати приклад Франції, що заборонила внутрішні рейси на коротких маршрутах, які можна подолати поїздом менш ніж за дві з половиною години.
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Влада Іспанії вже оприлюднила плани зробити аналогічні кроки після того, як прем'єр-міністр Іспанії представив Порядок денний на період до 2050 року.
Згідно з доповіддю Murcia Today, дослідження показало, що авіаперевезення в Іспанії виробляють вдвічі більше вуглекислого газу, ніж швидкісні поїзди.
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Дослідження, проведене експертами з подорожей Мабріаном та Фокусрайтом, показало, що за останні 12 місяців між Барселоною та Мадридом було здійснено 5744 рейси, або лише 630 кілометрів, які поїзд може подолати приблизно за 2,5 години.
Крім того, у дослідженні, наданому Mabrian, зазначається, що загальний обсяг викидів CO2, що генеруються авіасполученням у 2022 році, становить близько 54 000 тонн, що становить загальне збільшення викидів на 132% порівняно з 27 000 тоннами, які були б викинуті поїздами.
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Нагадаємо, 24 травня 2023 року стало відомо про те, що у Франції заборонили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати на поїзді за 2,5 години.
Відповідний закон був ухвалений ще два роки тому, але набув чинності лише в травні 2023-го. Мета закону — скоротити викиди парникових газів в атмосферу.
За новими правилами під забороною опинилися перельоти між Парижем і такими містами, як Нант, Марсель, Ліон і Бордо. На стикувальні рейси заборона не поширюється.

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За матеріалами:
УНІАН
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