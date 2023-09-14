Ще одна країна продовжує тимчасовий захист для українців — Finance.ua

Ще одна країна продовжує тимчасовий захист для українців Сьогодні 13:12

Уряд Португалії планує продовжити тимчасовий захист для біженців із України ще на 6 місяців. Таке рішення буде ухвалене найближчим часом.

Про це заявили в канцелярії міністра у справах парламенту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на theportugalnews.com

У канцелярії міністра Анни Катарини Мендес повідомили, що рішення про продовження тимчасового захисту буде прийняте в уряді незабаром.

«Уряд вважає за необхідне визначити нове продовження тимчасового захисту терміном на шість місяців, пропозицію, яка дуже скоро надійде до Ради міністрів», — зазначено у відповіді інформаційному агентству Lusa.

В уряді наголосили, що слідують наміру Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для людей, переміщених з України, до березня 2024 року.

У Португалії тимчасовий захист для біженців із України надається автоматично. Спочатку цей статус тривав рік, а в березні 2023 року уряд прийняв ухвалу, що продовжує термін дії цього документа на шість місяців.

За даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям із України. З них — 34 602 жінки та 22 788 чоловіків. Чверть біженців — неповнолітні (14 434).

На початку вересня Греція також продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у цій країні до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.

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