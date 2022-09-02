Шеринг технічного паспорта в Дії (покрокова інструкція) — Finance.ua

Шеринг технічного паспорта в Дії (покрокова інструкція) Вчора 09:47

Шеринг технічного паспорта — ця функція не зовсім нова. Мінцифри вже запускало її раніше, але через вторгнення росіян мало призупинити таку можливість з огляду на безпеку. У нинішньому перезапуску функцію допрацювали та покращили.

Що цікаво, відповідальність за керування автомобілем, пошереним у такий спосіб, повністю лягає на так званого належного користувача, тобто того, хто автівкою кермуватиме. Відповідно, усі штрафи в разі порушення правил дорожнього руху приходитимуть на цю людину.

Також у Дії відображатимуться штрафи, які виписує поліція. А найближчим часом у застосунок приходитиме і фотофіксація — технічна сторона цього питання вже готова, наступний крок за МВС.

Шеринг авто доступний в розділі «Послуги».

Потрібно обрати опцію «Поділитись авто». Для цього Дії потрібні такі відомості про власника:

ПІБ;

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

місце проживання;

контактні дані.

Усе це Дія підтягує автоматично з відповідних реєстрів або через BankID. Якщо якихось відомостей про вас немає, система попросить їх вказати.

Загалом шеринг авто відбувається в сім кроків:

Крок 1. Потрібно обрати транспортний засіб, яким ви хочете поділитися.

Крок 2. Необхідно зазначити кінцеву дату призначення належного користувача. Простими словами — вказати строк, протягом якого людина зможе користуватися вашою автівкою.

Крок 3. Вказати свій контактний номер і e-mail.

Крок 4. Вказати адресу місця проживання.

Крок 5. Перевірити сформовану заяву про належного користувача.

Крок 6. Належний користувач має зчитати згенерований застосунком QR-код своїм смартфоном. Або ж можна надіслати посилання.

Крок 7. Підписати заяву про належного користувача через Дія.Підпис.

Коли власник авто підпише заяву, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з’явиться в Дії того, кому ви дозволили керувати вашою машиною.

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