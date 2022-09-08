«Схеми»: Попри санкції, російські танкери продовжують транспортувати нафту до ЄС — ЗМІ — Finance.ua
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«Схеми»: Попри санкції, російські танкери продовжують транспортувати нафту до ЄС — ЗМІ

Казна та Політика
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Російські танкери продовжують транспортувати нафту та нафтопродукти до Європейського Союзу, попри запроваджені санкції. Вони вільно, заповненими виходять із Чорного моря та повертаються назад вже порожніми.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».
Допомагає росіянам збувати свою нафту Туреччина. На відміну від Європи, турки не запроваджували санкцій проти росії, тому багато російських танкерів безперешкодно прибувають до портів Туреччини. Аналогічно все працює і у зворотному напрямку — турецькі кораблі заходять у російські порти.
Також російські танкери заходять у порти Грузії, яка теж відмовляється вводити санкції проти росії.
Ще одна схема: російські танкери прямують до румунського порту Констанца, але зупиняються за 17–20 миль (27–32 км) від берега. Деякий час вони стоять на місці, а потім повертаються назад вже порожніми, — росіяни в морі перекачують свою нафту на танкери під прапорами Євросоюзу, а потім вже вона доставляється в Європу.
Найбільший вигододобувач цієї схеми — найбагатша людина рф Володимир Лисін. Проти нього санкції запровадила лише Австралія, інші західні країни обмежень не вводили. Через це компанії Лисіна продовжують працювати майже по всьому світу, а їхні танкери перевозять нафту і нафтопродукти.
  • 2 вересня країни «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) домовилися взимку обмежити ціни на нафту та нафтопродукти з росії. Обмеження ціни спрямоване на те, щоб зменшити російські доходи та здатність росії фінансувати війну, одночасно обмежуючи вплив війни росії на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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