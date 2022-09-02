Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2 — Finance.ua

Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2 Вчора 19:13 — Фондовий ринок

Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2

Нафтогазовий гігант Shell виходить із російського проекту з виробництва зрідженого природного газу Сахалін-2 ні з чим після того, як володимир путін передав великий об’єкт нової операційної компанії.

Про це пише Bloomberg.

Іноземні акціонери, зокрема Shell, мали до 4 вересня подати заявку на збереження права власності. Shell намагалася продати свої 27,5% акцій. Тепер вони швидше за все перейдуть у власність рф.

Таке рішення Shell є останнім свідченням того, що путін не дозволить міжнародним енергетичним компаніям отримати великі фінансові вигоди від виходу з рф.

Раніше цього року Shell вже списала 27,5% акцій Сахаліну-2 на суму $1,6 млрд. У компанії є контракт на отримання вантажів ЗПГ з об’єкта, і зараз вона оцінює " варіанти відповідно до застосовних правових вимог та угод", оскільки підприємство передається новому оператору.

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