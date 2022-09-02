Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2 — Finance.ua

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Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2

Фондовий ринок
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Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2
Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2
Нафтогазовий гігант Shell виходить із російського проекту з виробництва зрідженого природного газу Сахалін-2 ні з чим після того, як володимир путін передав великий об’єкт нової операційної компанії.
Про це пише Bloomberg.
Іноземні акціонери, зокрема Shell, мали до 4 вересня подати заявку на збереження права власності. Shell намагалася продати свої 27,5% акцій. Тепер вони швидше за все перейдуть у власність рф.
Таке рішення Shell є останнім свідченням того, що путін не дозволить міжнародним енергетичним компаніям отримати великі фінансові вигоди від виходу з рф.
Раніше цього року Shell вже списала 27,5% акцій Сахаліну-2 на суму $1,6 млрд. У компанії є контракт на отримання вантажів ЗПГ з об’єкта, і зараз вона оцінює " варіанти відповідно до застосовних правових вимог та угод", оскільки підприємство передається новому оператору.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
НВ
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