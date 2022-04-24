Shell продає свою частку китайцям у «Сахаліні-2» — Finance.ua
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Shell продає свою частку китайцям у «Сахаліні-2»

Вчора 14:33Фондовий ринок
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Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell розпочала процес «кошмарного» виходу зі свого найбільшого ЗПГ-проєкту в росії «Сахалін-2».
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Зазначається, що Shell намагається компенсувати втрати, яких вона зазнає через зупинення діяльності в росії. Компанія веде переговори з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec про продаж 27,5% частки у родовищі «Сахалін-2», проте ті згодні на угоду лише в тому випадку, якщо їм буде надана велика знижка. В результаті ці «болючі» переговори можуть призвести до великих втрат для Shell.
При цьому інших покупців на ці активи немає, зазначає видання.
Голова МЗС Дмитро Кулеба звернувся до компанії Shell, яка таємно купила російську нафту. Він спитав, чи не пахне російська нафта українською кров’ю.

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За матеріалами: znaj.ua
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