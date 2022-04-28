Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з російським вмістом — Finance.ua
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Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з російським вмістом

Вчора 15:32Енергетика
1740
Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з російським вмістомShell не купуватиме нафту та нафтопродукти з російським вмістом
Нафтова компанія Shell більше не купуватиме продукти нафтопереробки з будь-яким російським вмістом, включаючи паливні суміші, передає Reuters.
Після заяви про відмову від російських нафти і газу компанія все ж таки продовжувала приймати продукцію, що містить менше 50% палива з росії, на підставі положень своїх торгових контрактів.
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Тепер же компанія не прийматиме таких товарів. Як пише Reuters, у заявці на поставку авіагасу на торговій платформі Platts компанія вказала, що не прийматиме здобуту в росії сировину, товари, змішані з російською сировиною, а також товари, транспортування яких починається з рф або включає транзит через цю країну.
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«Ми працюємо над поетапною відмовою від російської нафти і газу в нашому ланцюжку поставок, захищаючи при цьому поставки енергії та палива, на які щодня покладаються мільйони людей», — заявили в Shell.
Як зазначає агентство, змішування палива є звичайною практикою і може відбуватися на рівні компанії або у резервуарах для зберігання, які містять суміш палива з різних країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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