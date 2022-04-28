Shell не купуватиме нафту та нафтопродукти з російським вмістом — Finance.ua

Тепер же компанія не прийматиме таких товарів. Як пише Reuters, у заявці на поставку авіагасу на торговій платформі Platts компанія вказала, що не прийматиме здобуту в росії сировину, товари, змішані з російською сировиною, а також товари, транспортування яких починається з рф або включає транзит через цю країну.
«Ми працюємо над поетапною відмовою від російської нафти і газу в нашому ланцюжку поставок, захищаючи при цьому поставки енергії та палива, на які щодня покладаються мільйони людей», — заявили в Shell.
Як зазначає агентство, змішування палива є звичайною практикою і може відбуватися на рівні компанії або у резервуарах для зберігання, які містять суміш палива з різних країн.