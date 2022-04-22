Shell може продати свою частку в одному з російських проєктів компаніям з Китаю — Finance.ua

Shell може продати свою частку в одному з російських проєктів компаніям з Китаю

Вчора 20:28 — Фондовий ринок

Shell може продати свою частку в одному з російських проєктів компаніям з Китаю

Нафтова компанія Shell обговорює продаж своєї частки у проєкті Сахалін-2 з китайськими енергетичними гігантами.

Ключові державні енергетичні компанії Китаю Cnooc, CNPC і Sinopec обговорюють із Shell покупку її частки у російському проєкті Сахалін-2.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Переговори включають можливий продаж частки 27,5% однієї з китайських компаній, двох або консорціуму всіх трьох.

За словами співрозмовників агентства, переговори знаходяться на ранній стадії, і залишається ймовірність того, що угода з фірмами не буде погоджена. Ще один співрозмовник видання додав, що Shell також відкрита для переговорів із потенційними покупцями за межами Китаю.

Повідомляється, що у вихідні дні десятки співробітників Shell, тимчасово відряджених до проекту Сахалін-2 в росії, були відкликані та релоковані до інших офісів.

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