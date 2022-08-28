Shell Energy виплатить майже $600 000 через завищення цін на газ і електроенергію тисячам споживачів — Finance.ua

Shell Energy виплатить майже $600 000 через завищення цін на газ і електроенергію тисячам споживачів Вчора 04:38 — Енергетика

Shell Energy виплатить майже $600 000 через завищення цін на газ і електроенергію тисячам споживачів

Компанія Shell Energy має заплатити понад 500 000 фунтів стерлінгів (майже $592 000) після завищення ціни за газ та електроенергію тисячам клієнтів, оскільки понад три роки тому було введено обмеження цін на енергію.

Про це пише Bloomberg

За повідомленням регулюючого органу Британії (Ofgem), компанія буде змушена повернути 106 000 фунтів стерлінгів (понад $125 000) 11 275 домогосподарствам, яким були завищені ціни з січня 2019 року.

Вона також виплатить додаткові 30 970 фунтів (майже $37 000) у вигляді репутаційних виплат постраждалим клієнтам та внесе 400 000 фунтів (понад $473 000) до фонду підтримки, яким управляє регулятор.

Shell самостійно повідомила про цю ситуацію Ofgem після того, як виявила її у березні 2022 року.

Це не перша проблема Shell Energy із ціновими обмеженнями. У період із січня до березня 2019 року 12 000 домогосподарств переплатили за енергію більш ніж 100 000 фунтів ($118 000).

Тоді компанія погодилася заплатити 390 000 фунтів стерлінгів ($462 000), щоб компенсувати проблеми. Оскільки Shell Energy сама повідомила про проблему та усунула її, Ofgem заявив, що не робитиме «офіційних примусових дій у цьому випадку».

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