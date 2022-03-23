Sharp призупинила постачання до росії — Finance.ua

Sharp призупинила постачання до росії
Вчора 12:17 — Фондовий ринок
Японський виробник техніки Sharp призупинив постачання до росії через війну в Україні.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що з метою підтримки гуманітарної програми її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.
«Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group», — повідомили в компанії.
Раніше японська корпорація IHI вирішила призупинити виробництво на спільному підприємстві «Альфа автоматів техноложиз», що розташоване в росії.
Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору у зв’язку із запровадженням Японією односторонніх обмежень щодо росії.
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