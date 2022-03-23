Sharp призупинила постачання до росії — Finance.ua

Sharp призупинила постачання до росії

Вчора 12:17 — Фондовий ринок

Японський виробник техніки Sharp призупинив постачання до росії через війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з метою підтримки гуманітарної програми її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.

«Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group», — повідомили в компанії.

Раніше японська корпорація IHI вирішила призупинити виробництво на спільному підприємстві «Альфа автоматів техноложиз», що розташоване в росії.

Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору у зв’язку із запровадженням Японією односторонніх обмежень щодо росії.

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