Sharp призупинила постачання до росії — Finance.ua
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Sharp призупинила постачання до росії

Вчора 12:17Фондовий ринок
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Японський виробник техніки Sharp призупинив постачання до росії через війну в Україні.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що з метою підтримки гуманітарної програми її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.
«Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group», — повідомили в компанії.
Раніше японська корпорація IHI вирішила призупинити виробництво на спільному підприємстві «Альфа автоматів техноложиз», що розташоване в росії.
Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору у зв’язку із запровадженням Японією односторонніх обмежень щодо росії.

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За матеріалами: Економічна Правда
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