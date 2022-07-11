Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту — Finance.ua
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Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту

Технології&Авто
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Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту
Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту
Уряд Шанхаю озвучив план підтримки індустрії метавсесвіту та цифрової економіки. Він розрахований на 3 роки і передбачає інвестиції на суму понад 1 трлн юанів (близько $1,5 млрд). Це найбільші вкладення у сферу metaverse серед держав та компаній.
Особливу увагу влада приділяє таким моментам:
  1. Підтримка хмарного рендерингу, технологій штучного інтелекту та блокчейну.
  2. Пілотний запуск розділу торгівлі цифровими активами на Шанхайській біржі.
  3. Новий культурний туризм, який поєднує віртуальну та реальну взаємодію. Шанхай розробляє новий проєкт Yuanlv Shanghai — прогулянки містом з доповненою реальністю.
  4. Розвиток оригінальних блокчейн-ігор із міжнародною конкурентоспроможністю.
  5. Перехід від звичайних соцмереж до мета-мереж, які збирають весь досвід у цифровому та реальному світі.
  6. Будівництво заводу цифрових двійників. Це допомагає пришвидшувати виробничі процеси.
Як бачимо, у Шанхаю дуже амбітні цілі та плани. І в цьому явно простежується бажання перевершити Гонконг. Нагадаємо, що це місто стало тестовим полігоном одразу для трьох метавсесвітів, у тому числі й для метаверсу від Цукерберга.
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