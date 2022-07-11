Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту — Finance.ua

Шанхай виділить 1 трлн юанів на розвиток метавсесвіту
Уряд Шанхаю озвучив план підтримки індустрії метавсесвіту та цифрової економіки. Він розрахований на 3 роки і передбачає інвестиції на суму понад 1 трлн юанів (близько $1,5 млрд). Це найбільші вкладення у сферу metaverse серед держав та компаній.
Особливу увагу влада приділяє таким моментам:
- Підтримка хмарного рендерингу, технологій штучного інтелекту та блокчейну.
- Пілотний запуск розділу торгівлі цифровими активами на Шанхайській біржі.
- Новий культурний туризм, який поєднує віртуальну та реальну взаємодію. Шанхай розробляє новий проєкт Yuanlv Shanghai — прогулянки містом з доповненою реальністю.
- Розвиток оригінальних блокчейн-ігор із міжнародною конкурентоспроможністю.
- Перехід від звичайних соцмереж до мета-мереж, які збирають весь досвід у цифровому та реальному світі.
- Будівництво заводу цифрових двійників. Це допомагає пришвидшувати виробничі процеси.
Як бачимо, у Шанхаю дуже амбітні цілі та плани. І в цьому явно простежується бажання перевершити Гонконг. Нагадаємо, що це місто стало тестовим полігоном одразу для трьох метавсесвітів, у тому числі й для метаверсу від Цукерберга.
Якщо ви хочете працювати з криптовалютами, зверніть увагу на сервіс Nexo. Він пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті», а також першокласну багаторівневу страховку.
Дізнатись детальніше
Поділитися новиною