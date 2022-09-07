Шахрайський кол-центр виманив у українців понад 5 млн грн — Finance.ua

Шахрайський кол-центр виманив у українців понад 5 млн грн Вчора 11:34 — Кримінал

Шахрайський кол-центр виманив у українців понад 5 млн грн, gp.gov.ua

Прокуратура Запоріжжя викрила шахрайські дії кол-центру, учасники якого незаконно привласнювали кошти громадян. Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів на суму понад 5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, мешканці обласного центру розробили схему шахрайського заволодіння коштами. Вони орендували приміщення у центрі Запоріжжя, яке оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ України.

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«Працівники» центру телефонували громадянам та представлялися співробітниками банківських установ, виконавчої або казначейської служби. Під час розмов вони вводили потерпілих в оману та переконували здійснювати перекази своїх заощаджень на підконтрольні їм банківські рахунки.

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Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, комунікаційне обладнання для приховування номерів телефонних дзвінків, чорнові записи, у тому числі зі списками ошуканих громадян, грошові кошти в різних валютах на загальну суму 300 тис. грн, автомобілі.

Наразі трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

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