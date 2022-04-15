Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень» — Finance.ua

Шахраї пропонують перейти за посиланням, яке веде на «сторінку ПриватБанку».
«Нібито за посиланням кожен, хто офіційно працює, має можливість отримати грошову підтримку від держави в 3000 гривень», — йдеться у повідомленні.
На фейковій сторінці банку користувачів просять вказати номер карти та CVV-код. За допомогою цих даних шахраї можуть отримати доступ до грошей на картці.
Водночас «Дія» та Міністерство цифрової трансформації не розсилають жодних SMS чи повідомлень у соцмережах — про зарахування коштів повідомляє застосунок «Дія» або банк push-сповіщенням.
Якщо ж ви вже стали жертвою шахрайської схеми, спеціаліст Лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима радить щонайменше змінити СVV-код банківської картки, якщо ваш банк дозволяє це зробити, а в ідеалі — перевипустити картку.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попереджав про нове інтернет-шахрайство: українцям розсилають SMS із посиланням, за яким нібито треба перейти, щоб отримати 6500 грн грошової допомоги за програмою «єПідтримка».