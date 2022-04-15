Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень» — Finance.ua
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Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень»

Вчора 09:44Кримінал
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Шахраї створили фейковий чат-бот державної платформи «Дія», у якому пропонують «отримати 3000 гривень грошової підтримки від держави».
Про це попереджає «Стоп фейк Дніпро».
Шахраї пропонують перейти за посиланням, яке веде на «сторінку ПриватБанку».
«Нібито за посиланням кожен, хто офіційно працює, має можливість отримати грошову підтримку від держави в 3000 гривень», — йдеться у повідомленні.
Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень»
На фейковій сторінці банку користувачів просять вказати номер карти та CVV-код. За допомогою цих даних шахраї можуть отримати доступ до грошей на картці.
Водночас «Дія» та Міністерство цифрової трансформації не розсилають жодних SMS чи повідомлень у соцмережах — про зарахування коштів повідомляє застосунок «Дія» або банк push-сповіщенням.
Якщо ж ви вже стали жертвою шахрайської схеми, спеціаліст Лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима радить щонайменше змінити СVV-код банківської картки, якщо ваш банк дозволяє це зробити, а в ідеалі — перевипустити картку.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попереджав про нове інтернет-шахрайство: українцям розсилають SMS із посиланням, за яким нібито треба перейти, щоб отримати 6500 грн грошової допомоги за програмою «єПідтримка».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: detector.media
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