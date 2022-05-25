Шахраї почали телефонувати рідниим українських бійців — просять гроші за допомогу у визволенні з полону — Finance.ua
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Шахраї почали телефонувати рідниим українських бійців — просять гроші за допомогу у визволенні з полону

Вчора 18:33Кримінал
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Родичам військовослужбовців Збройних сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу.
Зловмисники телефонують із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону».
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Вони користуються емоційним станом рідних та близьких. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських бійців.
«Офіційно повідомляємо, що представники ЗСУ або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не розвʼязують питання звільнення з полону викупом», — наголосили у Генштабі.
Там вказують, що питання звільнення військовополонених перебувають лише в компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За матеріалами: hromadske.tv
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