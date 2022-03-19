Шахраї почали розсилати українцям вірусні повідомлені про допомогу від держави — Finance.ua

Шахраї почали розсилати українцям вірусні повідомлені про допомогу від держави

Вчора 10:44 — Кримінал

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu...» і далі йде посилання.

Про це повідомили в Держспецзвязку.

«У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано. Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок „Дія“, очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.Нагадаємо, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію», — пишуть в повідомленні.

Там радять не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення.

У разі отримання подібних повідомлень — повідомляйти треба Урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку 👉 https://cert.gov.ua/contact-us

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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