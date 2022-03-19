Шахраї почали розсилати українцям вірусні повідомлені про допомогу від держави — Finance.ua

«У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано. Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок „Дія“, очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.Нагадаємо, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію», — пишуть в повідомленні.
Там радять не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення.
У разі отримання подібних повідомлень — повідомляйти треба Урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку 👉 https://cert.gov.ua/contact-us