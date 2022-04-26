Шахраї намагаються «заробити» на людях на звільнених територіях: НБУ попереджає, як не попастися — Finance.ua

Шахраї намагаються «заробити» на людях на звільнених територіях: НБУ попереджає, як не попастися

Вчора 14:00 — Кримінал

Шахраї намагаються нажитися на людях, які повертаються на деокуповані території.

Про це попередив НБУ, пояснивши, як не попастися, пише sud.ua

У Нацбанку розповіли про кілька нових шахрайських схем.

ДСНС повідомляє про нову схему шахрайства «Послуги платного розмінування». Зловмисники ходять по хатах на Київщині та представляються піротехніками ДСНС. Аферисти пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також «надають послуги» платного розмінування.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Усі роботи з розмінування працівниками ДСНС виконуються безкоштовно згідно з планом і дотримуючись черги. Тож, якщо вам пропонують таку послугу на комерційній основі: не впускайте до своїх домівок таких осіб та не платіть їм гроші; повідомляйте про такі випадки на номер 102.

Про нові сценарії телефонних обманів повідомляє командування морської піхоти — сценарій шахрайства «Визволення з полону за гроші». Мішенню шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців.

Зловмисники телефонують родичам захисників із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону військовослужбовця. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Представники командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

У НБУ закликали пам’ятати, що шахрай може назватися не лише працівником ДСНС, командування морської піхоти або інших органів військового управління, шахрай може назватися будь-ким:

працівником банку;

працівником НБУ, Пенсійного фонду, фіскальної служби;

працівником поліції;



працівником комунальних служб;

працівником мобільного оператора;

покупцем вашого товару.

І цей перелік невичерпний.

«Тому будьте обачними, завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах відповідних організацій та державних установ», — додали у Нацбанку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.