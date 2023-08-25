Сезонні роботи стають менш популярними: нові тренди працевлаштування українців у Польщі — Finance.ua

Сезонні роботи стають менш популярними: нові тренди працевлаштування українців у Польщі Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Сезонні роботи стають менш популярними: нові тренди працевлаштування українців у Польщі

Українці у Польщі все частіше шукають вакансії, які дають змогу працювати тривалий час на одному місці.

Про це свідчить внутрішнє дослідження міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з дослідженням, 76% опитаних українців уже працювали у Польщі, вперше приїхали лише чверть. Для порівняння, у 2018 році кількість тих, хто приїхали вперше становила близько 37%.

Крім зростання кількості українців, які повторно приїхали до Польщі, збільшилася і кількість тих, хто змінював роботу лише 1−2 рази, вони становлять 66%. Українців, які змінювали роботу понад три рази — 30%. 4% респондентів відповіли, що змінювали роботу понад 5 разів.

Рівно половина опитаних 50% мешкає у Польщі від року до трьох років. Менш як рік тому приїхало 42%, і лише 8% влаштувалися понад п’ять років тому.

За даними Gremi Personal до Польщі найчастіше їдуть жителі українських міст із населенням до 50 тисяч — 36%, кількість тих, хто приїхав із міст із населенням від 50 до 100 тисяч становить 29%. Від 100 до 500 тисяч — 18%, понад 500 тисяч — 17%.

«Частина, як і раніше, приїжджають на сезонні роботи, але їхня кількість значно зменшилась за останні півтора роки. Стає трендом уважне, скрупульозне вивчення вакансій, які дозволять працювати на одному місці тривалий час», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації.

Переважна кількість низькокваліфікованих робітників працевлаштовуються на виробництві м’ясної та рибної продукції, в пекарнях, в закладах харчування, на складах, на виробництвах заморожування овочів та фруктів, на виробництвах компонентів електронної техніки виготовлення будівельних матеріалів, тощо.

«Водночас українці стають все більш вимогливими у пошуках роботи у Польщі. До того ж ми продовжуємо спостерігати за змінами трендів на ринку працевлаштування. Все більше у Польщі шукають висококваліфікованих працівників з України — наразі серед популярних вакансій: директор з продажів, директор з підбору персоналу, маркетинговий директор, бізнес-аналітик, інвестиційний аналітик, операційний директор. І цей перелік можна продовжувати» — підсумовує Анна Джоболда.

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