Сейм Литви одностайно закликав надати Україні статус кандидата на членство в ЄС — Finance.ua

Сейм Литви одностайно закликав надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС невідкладно надати Україні статусу кандидата на вступ. Резолюція також закликає перейти до термінового початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

За документ проголосували одностайно. Про це свідчить трансляція засідання Сейму 10 березня.

«До України потрібно застосувати прискорену процедуру прийняття в ЄС без зволікань», — йдеться у документі.

«Україна нас об’єднала — ми говоримо одним голосом, робимо одну справу... Україна нагадала нам, що свобода — це не подарунок, що за свободу треба постійно боротися», — наголосила під час засідання голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханніс підтримав ініціативу надати Україні можливість стати членом ЄС. Також членство України в ЄС підтримали Естонія та Польща.

Довідка Finance.ua:

Європейський Союз уже розпочав процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови на приєднання до блоку. Єврокомісії належить озвучити офіційний висновок, а після цього всі 27 членів спілки вирішать, чи буде країнам надано статус країн-кандидатів;

при цьому Європарламент 1 березня ухвалив резолюцію, яка запустила роботу інститутів ЄС над вступом України до Союзу. Після завершення роботи країна набуде статусу кандидата в блок, а лише після цього зможе претендувати на повноцінне членство (до цього йдуть консультації);

Зазвичай процедура може тривати від кількох років до десятиліть. Однак у випадку з Україною пропонують використовувати нову спеціальну коротку процедуру. Її запропонував прем’єр Словаччини Едуард Ґеґер.

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