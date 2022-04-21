Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні — Finance.ua

Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні

Вчора 15:32 — Фондовий ринок

Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні, dev.ua

Сервіси швидкої доставки їжі Cooker та Goodex (колишній Foodex24) припинили роботу — тепер це законсервовані проєкти.

На це звернуло увагу видання dev.ua

Зокрема, директор з розвитку Cooker Віталій Яницький заявив у Facebook, що проект законсервований. У той же час він припустив, що сервіс можливо незабаром буде запущено «у якомусь форматі».

Також Яніцький дав зрозуміти, що залишає проєкт Cooker.

«Дякую команді Cooker, партнерам і кожному окремо, хто допомагав розвивати Quick commerce в Україні», — написав він у Facebook.

Також на паузу було поставлено аналогічний сервіс Goodex. Про це заявив засновник проекту Владислав Савченко: «Ми не функціонуємо».

При цьому частина бізнесу, яку Савченко розвиває у Польщі, продовжує працювати.

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