Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні — Finance.ua

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Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні

Вчора 15:32Фондовий ринок
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Сервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в УкраїніСервіси доставки їжі Cooker та Goodex більше не працюють в Україні, dev.ua
Сервіси швидкої доставки їжі Cooker та Goodex (колишній Foodex24) припинили роботу — тепер це законсервовані проєкти.
На це звернуло увагу видання dev.ua.
Зокрема, директор з розвитку Cooker Віталій Яницький заявив у Facebook, що проект законсервований. У той же час він припустив, що сервіс можливо незабаром буде запущено «у якомусь форматі».
Також Яніцький дав зрозуміти, що залишає проєкт Cooker.
«Дякую команді Cooker, партнерам і кожному окремо, хто допомагав розвивати Quick commerce в Україні», — написав він у Facebook.
Також на паузу було поставлено аналогічний сервіс Goodex. Про це заявив засновник проекту Владислав Савченко: «Ми не функціонуємо».
При цьому частина бізнесу, яку Савченко розвиває у Польщі, продовжує працювати.
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За матеріалами: НВ
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