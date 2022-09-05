Сервісні центри МВС незабаром можуть відкритися за кордоном — Finance.ua

Сервісні центри МВС незабаром можуть відкритися за кордоном Вчора 11:46 — Особисті фінанси

Сервісні центри МВС незабаром можуть відкритися за кордоном

Сервісні центри МВС з надання послуг громадянам України незабаром можуть відкритися за кордоном.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє прес-служба МВС України.

«Вимушені переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України. Доручаю не зволікати з цим управлінським рішенням та у максимально стислий строк забезпечити реалізацію суспільного запиту», — окреслив коло пріоритетних проєктів Денис Монастирський.

Також міністр серед головних проблем роботи сервісних центрів в Україні виділив збережену можливість «купівлі» водійських посвідчень, а також неефективну роботу електронної черги.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві внутрішніх справ розглядають можливість оформлення паспортних документів українцям, окрім Польщі, ще у 7 країнах Євросоюзу;

сервісні центри МВС поступово повертають послуги, які призупинені під час війни. Зокрема МВС відновив сервіс «Наявність номерних знаків». Водіям доступний вибір, як платних, так і безкоштовних номерних знаків;

українці, яким держава дозволила виїздити закордон під час воєнного стану, можуть перетинати межі держави на автомобілі. Для цього потрібно мати визначений перелік документів.

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