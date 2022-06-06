Сервіс Dow Jones припинив постачати російським банкам дані про санкції — Finance.ua

Сервіс Dow Jones припинив постачати російським банкам дані про санкції

Вчора 11:43 — Фондовий ринок

Сервіс Dow Jones припинив постачати російським банкам дані про санкції

Сервіс Risk & Compliance від Dow Jones повідомив російські банки, що перестане постачати їм комплаєнс-інформацію, включно з даними про учасників санкційних списків.

Про це пише РБК із посиланням на джерела у двох банках, які не потрапили під санкційні обмеження.

Зазначається, що без цієї інформації банки ризикують потрапити під вторинні санкції та отримати великі штрафи. Раніше вони також втратили доступ до сервісів Refinitiv та Bloomberg.

За словами джерел в банку з топ-50, Dow Jones розірвав із ними угоду з 31 травня, повідомивши про це за тиждень.

«Ці списки — це не просто якийсь перелік, це впроваджено до банківських систем, як правило, це не одна система, це дорогі речі та трудомісткі. І, по суті, все було збудовано під списки Dow Jones, платежі проходили через їх список», — зазначив він.

Співрозмовник видання додав, що з цим сервісом працювали усі великі гравці.

Інше джерело у системно значущому банку розповіло, що його організація отримала аналогічний лист від Dow Jones про розірвання контракту з 1 червня.

«Принцип цих баз даних дуже простий — вони збирають за відкритими джерелами інформацію. Насамперед це санкційні списки, це інформація про порушені кримінальні справи, списки від регуляторів», — пояснив керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін.

За його словами, втративши доступ до такої інформації, банки ризикують «самі потрапити під санкції, зокрема вторинні, якщо порушать ті чи інші обмеження», а також отримати великі штрафи.

«Є прецедент, коли французький BNP Paribas отримав у 2014 році штраф $8,9 млрд, тому що їхній швейцарський підрозділ займався проведенням доларових платежів до Ірану, Судану, що було заборонено. І ось після цього випадку всі банки миттєво налаштували ці програми для відстеження фігурантів санкційних списків. Тобто комплаєнс дозволяє малою ціною застрахувати банк від великих ризиків», — додав експерт.

При цьому, дані про учасників списку санкцій російським банкам також постачав сервіс World-Check від Refinitiv, але 11 березня компанія перестала надавати послуги російським клієнтам.

На початку квітня аналогічне рішення ухвалив Bloomberg, відключивши російським клієнтам доступ до своїх терміналів — комп’ютерної системи, яка надає учасникам фінансових ринків інформацію в реальному часі, новини та аналітику.

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