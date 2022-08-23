Сервіс аудіокниг Storytel припинить роботу в росії — Finance.ua
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Сервіс аудіокниг Storytel припинить роботу в росії

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Шведський сервіс електронних та аудіокниг Storytel припинить роботу в росії 1 жовтня.
Про це йдеться у його листі до клієнтів, пише РБК.
Кошти за сплачену передплату обіцяють повернути.
«У нас сумні новини — продовжувати користуватися додатком ви зможете тільки до 30 вересня цього року, з 1 жовтня додаток стане недоступним», — повідомили у Storytel.
Якщо у користувача було оформлено передплату на кілька місяців, то гроші за невикористаний період обіцяють повернути до 30 вересня.
У компанії повідомили, що після 1 жовтня передплатники Storytel зможуть три місяці безкоштовно користуватися книжковим сервісом «Літрес».
Storytel — один із найбільших світових підписних сервісів електронних та аудіокниг. Він працював у росії з 2017 року, але в березні 2022-го оголосив про зупинення діяльності на території росії.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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