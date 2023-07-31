Серпень буде найскладнішим. В «Укренерго» попередили про можливий дефіцит електроенергії — Finance.ua
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Серпень буде найскладнішим. В «Укренерго» попередили про можливий дефіцит електроенергії

Енергетика
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Серпень буде найскладнішим. В «Укренерго» попередили про можливий дефіцит електроенергії
Серпень буде найскладнішим. В «Укренерго» попередили про можливий дефіцит електроенергії
У серпні виробництво електроенергії в Україні зменшиться через ремонтні роботи на енергоблоках.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання», — йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що компенсувати обсяг потужностей можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами. Наразі обмеження споживання в Україні не прогнозується.
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Нагадаємо, що російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.
Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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