Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва

Технології&Авто
578
Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва
Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва, Фото: Tesla
Представлено офіційні фото Tesla Semi. Серійну версію електричної вантажівки розсекретили перед початком виробництва.
Знімки з’явилися на офіційному вебсайті Tesla.
До цього в Tesla публікували лише фото прототипу Semi, представленого ще у 2017 році. Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що повномасштабне виробництво моделі стартує до кінця цього року.
Візуально-серійна Tesla Semi 2023 відрізняється від прототипу кількома деталями. Найпомітніші з них — дзеркала заднього виду та відсутність аеродинамічних ковпаків на задніх колесах. Також дещо змінено форму переднього бампера та дверних ручок.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Нещодавно також розсекретили салон Tesla Semi. Водій там сидить по центру, а інформація виводиться на два великі монітори.
Зараз електровантажівка проходить фінальні тести і в Tesla вже розпочали її експлуатацію. Стало відомо, що перші серійні автомобілі може отримати компанія PepsiCo.
Спочатку у виробництво надійде топова версія моделі за $180 000 із запасом ходу 800 км. Базовий варіант вартістю $150 000 із запасом ходу в 480 км додадуть пізніше. Обидві модифікації зможуть розганятися до 100 км/год за 20 с із 36-тонним напівпричепом та за 5 с — без нього.
Фото: Tesla
Фото: Tesla
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.