Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва — Finance.ua

Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва
Представлено офіційні фото Tesla Semi. Серійну версію електричної вантажівки розсекретили перед початком виробництва.
Знімки з’явилися на офіційному вебсайті Tesla.
До цього в Tesla публікували лише фото прототипу Semi, представленого ще у 2017 році. Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що повномасштабне виробництво моделі стартує до кінця цього року.
Візуально-серійна Tesla Semi 2023 відрізняється від прототипу кількома деталями. Найпомітніші з них — дзеркала заднього виду та відсутність аеродинамічних ковпаків на задніх колесах. Також дещо змінено форму переднього бампера та дверних ручок.
Нещодавно також розсекретили салон Tesla Semi. Водій там сидить по центру, а інформація виводиться на два великі монітори.
Зараз електровантажівка проходить фінальні тести і в Tesla вже розпочали її експлуатацію. Стало відомо, що перші серійні автомобілі може отримати компанія PepsiCo.
Спочатку у виробництво надійде топова версія моделі за $180 000 із запасом ходу 800 км. Базовий варіант вартістю $150 000 із запасом ходу в 480 км додадуть пізніше. Обидві модифікації зможуть розганятися до 100 км/год за 20 с із 36-тонним напівпричепом та за 5 с — без нього.
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