Середня зарплата лікарів у першому півріччі зросла у 1,5 раза — Finance.ua

Середня зарплата лікарів у першому півріччі зросла у 1,5 раза Вчора 20:33 — Особисті фінанси

У першому півріччі 2022 року середня заробітна плата лікарів становила 21 тис. грн (у 1,5 раза більше ніж у 2021 році) та середнього медичного персоналу — близько 15 тис. грн (на 34% більше ніж у 2021 році). Найвища середня заробітна плата в закладах екстреної медичної допомоги: лікарі — 27 тис. грн, середній медичний персонал — 20 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету разом з трансфертами за 8 місяців здійснено в обсязі 106,8 млрд грн (83,3% до плану на січень ‒ серпень, або 55,7% до річного плану). На 2022 рік (станом на 01.08.2022) обсяг видатків на охорону здоров’я за загальним та спеціальним фондом становить у цілому за зведеним бюджетом 228,6 млрд грн (4,9% до ВВП).

Важливим напрямом є реалізація програми медичних гарантій, на яку передбачено 157,3 млрд гривень. За 8 місяців видатки за цією програмою здійснено в обсязі 95,7 млрд грн (91,7% до плану на січень ‒ серпень, або 60,8% до річного плану).

«Медицина залишається одним з основних пріоритетів державної політики, особливо в умовах воєнного стану. Робимо усе можливе, щоб медичні заклади в умовах війни фінансувались безперебійно. Так, у липні Уряд отримав грант 1,7 млрд доларів від Уряду США через механізм Цільового фонду Світового Банку, який спрямовано на покриття витрат загального фонду держбюджету для оплати медичних послуг за програмою медичних гарантій. Це сприяло стабільному фінансуванню програми медгарантій і своєчасній виплаті заробітної плати медпрацівникам», ‒ наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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УНН За матеріалами:

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