Середня ціна газу в Україні в березні зросла до 1300 доларів за тисячу кубометрів — Finance.ua
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укр
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Середня ціна газу в Україні в березні зросла до 1300 доларів за тисячу кубометрів

Вчора 10:11Енергетика
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Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38198,7 грн, або 1305,7 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.
Про це повідомив директор розвитку реального сектору економіки Мінекономіки.
У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. До цього часу оприлюднили середню ціну імпортного газу, яка склала за лютий 29550,3 грн, або 1010,1 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, ціна імпортного газу за 2021 рік зросла у шість разів і досягла 1200 доларів;
  • Водночас тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуться. Наразі обговорюється механізм, як це забезпечити.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: РБК-Україна
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