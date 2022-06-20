Середня ціна електромобіля у США перевищила $60 тисяч — Finance.ua

Середня ціна електромобіля у США перевищила $60 тисяч

Бензин, що подорожчав до рекордних значень, виявився не єдиним ударом по американському авторинку: через інфляцію виробникам довелося підвищити ціни і на електромобілі. Як пише Bloomberg, середня ціна електромобіля в США за підсумками травня виявилася вищою за $60 000, і це далеко не кінець.

Лідер американського ринку електромобілів Tesla підняла ціни на продукцію на величину від $2000 до $6000, до 20% додала до своїх цінників Rivian, подорожчав і затребуваний Ford Mustang Mach-E. За інформацією аналітиків, середня ціна електромобіля в травні досягла позначки $60 984 — для порівняння, середня ціна машини (включаючи моделі з ДВЗ) у США становить $46 634. Результат був отриманий без урахування модельного ряду Tesla, яка не надає даних дослідникам.

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Перша з причин зростання цін на електромобілі в США — високий попит за низької пропозиції. Навіть після підвищення цін у березні попит на продукцію Rivian лише зріс. З того часу компанія отримала 10 000 нових замовлень за середньої ціни продажу $93 000.

Фінансовий директор Ford Джон Лоулер заявив, що підвищення цін на електромобілі викликане не лише високим попитом на них, а й великими витратами на сировину — для компанії цього року вони становитимуть $4 млрд. Пан Лоулер зазначив, що прибуток Ford від електричних транспортних засобів мінімальна: виробництво одного Mustang Mach-E коштує на $25 000 дорожче, ніж випуск середньорозмірного кросовера Edge.

Актуальним залишається дефіцит чипів для автопрому, і найгостріше вони потрібні електромобілям. Глава Tesla Ілон Маск (Elon Musk) цього тижня звернувся до співробітників компанії, відзначивши, що минулий квартал через це видався вкрай важким, хоча виробнику і вдалося встановити рекордні 310 048 машин.

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