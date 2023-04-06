Середній вік вживаних авто, які українці купували в березні — Finance.ua
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Середній вік вживаних авто, які українці купували в березні

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Середній вік вживаних авто, які українці купували в березні
Середній вік вживаних авто, які українці купували в березні
У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 6% більше, ніж у лютому.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період», — сказано в повідомленні.
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Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.
Топ-5 найпопулярніших моделей:
  • найбільш популярним автомобілем серед вживаних іномарок залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі;
  • другий результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.;
  • на третьому місці Skoda Octavia — 820 шт.;
  • Volkswagen Passat — 641 шт.;
  • Ford Focus — 384 шт.
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Нагадаємо, протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Водночас попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на вживані — на 8%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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