Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується — Finance.ua

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Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується

Казна та Політика
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Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується
Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується
У зв’язку зі збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії в разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій тощо), середній вік виходу на пенсію стрімко зменшується.
Про це заявили під час засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
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Наразі середній вік виходу на пенсію становить 53,8 року. Хоча право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.
Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується
Як наголошують у комітеті, така тенденція посилює навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка наразі є збитковою й фінансується державою.
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У зв’язку з цим законодавство потребує змін, зокрема йдеться про пенсійну реформу й запровадження накопичувальної пенсійної системи.
Нагадаємо, за словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, внески в рамках накопичувальної пенсійної системи мають становити не менше ніж 7–10 % від зарплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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