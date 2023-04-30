Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується — Finance.ua

Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Середній вік виходу на пенсію в Україні зменшується

У зв’язку зі збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію (одержувачі пенсії в разі втрати годувальника, одержувачі пенсій по інвалідності, учасники бойових дій тощо), середній вік виходу на пенсію стрімко зменшується.

Про це заявили під час засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Наразі середній вік виходу на пенсію становить 53,8 року. Хоча право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років.

Як наголошують у комітеті, така тенденція посилює навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка наразі є збитковою й фінансується державою.

У зв’язку з цим законодавство потребує змін, зокрема йдеться про пенсійну реформу й запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, за словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, внески в рамках накопичувальної пенсійної системи мають становити не менше ніж 7–10 % від зарплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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