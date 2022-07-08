Середній чек на будівельні послуги в Україні зменшився на 30% — Finance.ua

Середній чек на будівельні послуги в Україні зменшився на 30% Вчора 16:15 — Особисті фінанси

За червень цього року загальна кількість завдань для фахівців у сфері будівельних та оздоблювальних робіт зменшилася більш ніж утричі проти червня минулого року. Якщо казати про абсолютні цифри — то це 13 600 у червні 2021 року та 4800 у червні 2022 року.

Про це розповіли експерти сервісу Kabanchik.ua.

Середній чек на подібні завдання також змінився. Ще рік назад середня вартість послуг у будівельній сфері становила 6100 грн, зараз же це — 4300 грн.

Частіше за все замовляють фарбування стін, демонтаж, покрівельні роботи, установку та ремонт дверей, а також парканів.

Що стосується географії замовлень, то в Києві в червні цього року їх було майже в п’ять разів менше, ніж торік.

Суттєво зменшилася кількість замовлень в Одесі та Дніпрі. У цьому червні в Одесі запит на послуги у будівельній сфері знизився майже у 10 разів проти минулого року, тоді як у Дніпрі — у 6 разів. Середній чек також зазнав змін.

Так, в Одесі цього року він становить 4300 грн, тоді як рік тому був на рівні 5000 грн.

У західних регіонах ситуація схожа. Торік у Львові подібних послуг було вдвічі більше. Середній чек також знизився з майже 7000 грн до 3000 грн.

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