Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання — Finance.ua

Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання
Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни.
Про це повідомило сербське видання Nova, пише «Європейська правда».
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в четвер.
У міністерстві енергетики Сербії повідомили виданню, що обладнання надається у дар.
Про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.
Як відомо, Сербія, яка вважає росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.
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