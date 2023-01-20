Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання — Finance.ua
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Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання

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Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни.
Про це повідомило сербське видання Nova, пише «Європейська правда».
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду в четвер.
У міністерстві енергетики Сербії повідомили виданню, що обладнання надається у дар.
Про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.
Як відомо, Сербія, яка вважає росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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