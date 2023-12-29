Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року Сьогодні 14:20

Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року

Наприкінці року Sense Bank традиційно ділиться досягненнями та показниками. Аналіз ключових бізнес-напрямів свідчить про зростання довіри діючих та потенційних клієнтів до Sense Bank. У 2023 році банку вдалося покращити свої головні позиції та забезпечити подальше зростання.

Sense Bank

+454 384 нових Sense-карток

2023-й — у багатьох сенсах стартовий для Sense Bank: перший повний рік після ребрендингу, кілька місяців державного статусу — загалом, зміни були глибокими та помітними. Статистика свідчить — ці зміни привабливі для клієнтів: у 2023 році нова картка створювалася в середньому кожні 1,15 хвилини.

398 563 відкритих депозитів

Це один із ключових показників будь-якого банку, і у 2023 році кількість вкладів у Sense Bank зросла понад 50% у порівнянні з 2022 роком. Перевірити доступні варіанти депозитів можна на сайті

22+ млн p2p-операцій

Кожну хвилину 2023 року банк реєстрував у середньому 42 перекази з картки на картку. Ближче до кінця року робити це стало ще зручніше, адже перекази перетворилися на месенджер.

5 років Cash’u Club

За цей час програмою лояльності встигли скористатися 740 000 осіб, які отримали 610 млн гривень кешбеку реальними грошима на рахунок і виграли 3388 призів: хоча б раз щось вигравав кожен 83-й учасник Cash’u Club.

Sense SuperApp

25 оновлень цифрового банку

Команда розробки зберегла динаміку оновлень «приблизно раз на 2 тижні». У 2023-му Sense SuperApp зберіг стабільність роботи, поліпшив наявний функціонал і отримав свіжий.

73 нові функції

Головна новинка — фінансовий месенджер: логіку переказу грошей було створено наново, ставши при цьому ще простішою і наочнішою. Інші зміни стосуються майже всіх розділів цифрового банку.

Допомога

63 млн грн прямої банківської допомоги фронту

На ці гроші Sense Bank адресно допоміг захисницям і захисникам України ефективніше знищувати ворога і краще берегти себе. Про старт ініціативи допомоги розповіли на сайті майже рік тому . У 2023-му головною статтею банківських закупівель для фронту стали дрони — мабуть, найбільш «гаряча» зброя цього періоду війни.

176+ млн грн донатів клієнтів

Їх можна робити на спеціальній сторінці в Sense SuperApp.

Облігації на майже 5 мільярдів гривень

Це блискучий інструмент, вигідний для всіх сторін: держава отримує гроші та прямо використовує їх в економіці України, що воює, а клієнт, який вклав їх, після закінчення обумовленого терміну — вкладену суму + дивіденди.

Мережа коворкінгів Sense Hub

27+ тисяч відвідувачів

Мережа креативних коворкінгів існує не перший рік і встигла завести ядро палких шанувальників, які знають адреси напам’ять: Ярославів Вал, 7 у Києві та площа Ринок, 26 у Львові. Власники Sense-карток щомісяця отримують кілька безплатних квитків, перевірити наявність яких можна прямо в Sense SuperApp.

132 події

Такої щільності заходів, як у 2023-му, там ще не було. До звичних лекцій і майстер-класів додалися артвиставки, благодійні ярмарки, концерти, дні обміну книжками, турніри для геймерів, квести й навіть кінопокази.

Бонусні факти

940+ тисяч діалогів із командою підтримки

У всіх доступних каналах: у текстовому чаті, за номером телефону й у відеочаті.

1+ млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7-9%»

Sense Bank приєднався до програми у вересні 2023 року. Цікавими є показники й в інших держ. програмах, активним партнером яких стає Sense Bank: функціями «єВідновлення» за 7 місяців скористалися 22+ тисяч клієнтів, а кількість нових клієнтів у «єПідтримка» перевищила 15 тисяч осіб.

3 530 290 бонусів Cash’u на ЗСУ

Однією з перших «військових» функцій Sense SuperApp наприкінці лютого та на початку березня 2022 року була можливість прямого переказу накопичених бонусів на потреби захисників і захисниць України. У 2023 році це зробили 53 460 клієнтів Sense Bank на суму, зазначену вище.

48 замовлених з-за кордону Sense-карт

Нагадаємо, тепер українки та українці можуть замовляти пластикові Sense-картки з країн цивілізованого світу, а Sense Bank з партнерами їх швидко доставляє. Топ-5 напрямків для нового «пластику» поки такий — Польща, Німеччина, Грузія, Болгарія, Франція.

26 відділень у зонах постійних обстрілів

Незламні колеги працюють у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Нікополі, Чугуєві та Херсоні. Окремо згадаємо колег із «Покровського»: це перше відділення Sense Bank, що відкрилося в Донецькій області після повномасштабного вторгнення і вже обслуговує понад 5 тисяч донеччан. Актуальний список усіх працюючих відділень Sense Bank можна знайти за посиланням

54% відділень у програмі Power Banking

Участь Sense Bank у цій програмі за 2023-й було розширено далеко за межі нормативу НБУ в 35% - тепер це 75 відділень, зокрема 53 універсальних і 22 в мережі «Епіцентр». Ось їхній список

Слава Україні! З Новим роком!

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