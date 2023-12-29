Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року

83
Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року
Sense Bank підсумував банківські показники 2023 року
Наприкінці року Sense Bank традиційно ділиться досягненнями та показниками. Аналіз ключових бізнес-напрямів свідчить про зростання довіри діючих та потенційних клієнтів до Sense Bank. У 2023 році банку вдалося покращити свої головні позиції та забезпечити подальше зростання.

Sense Bank

  • +454 384 нових Sense-карток
2023-й — у багатьох сенсах стартовий для Sense Bank: перший повний рік після ребрендингу, кілька місяців державного статусу — загалом, зміни були глибокими та помітними. Статистика свідчить — ці зміни привабливі для клієнтів: у 2023 році нова картка створювалася в середньому кожні 1,15 хвилини.
  • 398 563 відкритих депозитів
Це один із ключових показників будь-якого банку, і у 2023 році кількість вкладів у Sense Bank зросла понад 50% у порівнянні з 2022 роком. Перевірити доступні варіанти депозитів можна на сайті.
  • 22+ млн p2p-операцій
Кожну хвилину 2023 року банк реєстрував у середньому 42 перекази з картки на картку. Ближче до кінця року робити це стало ще зручніше, адже перекази перетворилися на месенджер.
  • 5 років Cash’u Club
За цей час програмою лояльності встигли скористатися 740 000 осіб, які отримали 610 млн гривень кешбеку реальними грошима на рахунок і виграли 3388 призів: хоча б раз щось вигравав кожен 83-й учасник Cash’u Club.

Sense SuperApp

  • 25 оновлень цифрового банку
Команда розробки зберегла динаміку оновлень «приблизно раз на 2 тижні». У 2023-му Sense SuperApp зберіг стабільність роботи, поліпшив наявний функціонал і отримав свіжий.
  • 73 нові функції
Головна новинка — фінансовий месенджер: логіку переказу грошей було створено наново, ставши при цьому ще простішою і наочнішою. Інші зміни стосуються майже всіх розділів цифрового банку.

Допомога

  • 63 млн грн прямої банківської допомоги фронту
На ці гроші Sense Bank адресно допоміг захисницям і захисникам України ефективніше знищувати ворога і краще берегти себе. Про старт ініціативи допомоги розповіли на сайті майже рік тому. У 2023-му головною статтею банківських закупівель для фронту стали дрони — мабуть, найбільш «гаряча» зброя цього періоду війни.
  • 176+ млн грн донатів клієнтів
Їх можна робити на спеціальній сторінці в Sense SuperApp.
  • Облігації на майже 5 мільярдів гривень
Це блискучий інструмент, вигідний для всіх сторін: держава отримує гроші та прямо використовує їх в економіці України, що воює, а клієнт, який вклав їх, після закінчення обумовленого терміну — вкладену суму + дивіденди.

Мережа коворкінгів Sense Hub

  • 27+ тисяч відвідувачів
Мережа креативних коворкінгів існує не перший рік і встигла завести ядро палких шанувальників, які знають адреси напам’ять: Ярославів Вал, 7 у Києві та площа Ринок, 26 у Львові. Власники Sense-карток щомісяця отримують кілька безплатних квитків, перевірити наявність яких можна прямо в Sense SuperApp.
  • 132 події
Такої щільності заходів, як у 2023-му, там ще не було. До звичних лекцій і майстер-класів додалися артвиставки, благодійні ярмарки, концерти, дні обміну книжками, турніри для геймерів, квести й навіть кінопокази.

Бонусні факти

  • 940+ тисяч діалогів із командою підтримки
У всіх доступних каналах: у текстовому чаті, за номером телефону й у відеочаті.
  • 1+ млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7-9%»
Sense Bank приєднався до програми у вересні 2023 року. Цікавими є показники й в інших держ. програмах, активним партнером яких стає Sense Bank: функціями «єВідновлення» за 7 місяців скористалися 22+ тисяч клієнтів, а кількість нових клієнтів у «єПідтримка» перевищила 15 тисяч осіб.
  • 3 530 290 бонусів Cash’u на ЗСУ
Однією з перших «військових» функцій Sense SuperApp наприкінці лютого та на початку березня 2022 року була можливість прямого переказу накопичених бонусів на потреби захисників і захисниць України. У 2023 році це зробили 53 460 клієнтів Sense Bank на суму, зазначену вище.
  • 48 замовлених з-за кордону Sense-карт
Нагадаємо, тепер українки та українці можуть замовляти пластикові Sense-картки з країн цивілізованого світу, а Sense Bank з партнерами їх швидко доставляє. Топ-5 напрямків для нового «пластику» поки такий — Польща, Німеччина, Грузія, Болгарія, Франція.
  • 26 відділень у зонах постійних обстрілів
Незламні колеги працюють у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Нікополі, Чугуєві та Херсоні. Окремо згадаємо колег із «Покровського»: це перше відділення Sense Bank, що відкрилося в Донецькій області після повномасштабного вторгнення і вже обслуговує понад 5 тисяч донеччан. Актуальний список усіх працюючих відділень Sense Bank можна знайти за посиланням.
  • 54% відділень у програмі Power Banking
Участь Sense Bank у цій програмі за 2023-й було розширено далеко за межі нормативу НБУ в 35% - тепер це 75 відділень, зокрема 53 універсальних і 22 в мережі «Епіцентр». Ось їхній список.
Слава Україні! З Новим роком!
За матеріалами:
Сенс Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.