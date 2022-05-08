Сенатор США запропонував закріпити право накопичувати біткойни на пенсійних рахунках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сенатор США запропонував закріпити право накопичувати біткойни на пенсійних рахунках

Вчора 01:51Технології&Авто
135
Сенатор-республіканець Томмі Тубервіль від штату Алабама представив законопроект, що дозволяє громадянам США акумулювати криптовалюту на накопичувальних пенсійних рахунках 401(k).
Документ, який Тубервіль назвав Законом про фінансову свободу, є відповіддю на реакцію американського Мінпраці. Раніше міністерство висловило занепокоєння рішенням Fidelity Investments надати клієнтам можливість інтегрувати біткойни в пакети накопичувальних пенсійних рахунків.
Місце для вашої реклами
«Люди працюють десятиліттями, розумно розпоряджаються доходами й розумно інвестують, щоб мати комфортну пенсію. Тепер адміністрація Байдена вирішила диктувати, які активи вважаються гідними пенсійних інвестицій [...]. Це зловживання владою у всій красі», — написав Тубервіль.
За його словами, проект закону заборонить міністерству обмежувати типи інвестиції для пакетів 401(k).
«Чи вірите ви у довгострокові економічні перспективи криптовалюти чи ні, вибір, у що ви вкладатимете свої пенсійні заощадження, має бути за вами, а не за урядом», — зазначив Тубервіль.
Ініціатива Fidelity Investments викликала також занепокоєння у сенаторів Елізабет Уоррен та Тіну Сміт. У листі до гендиректора Ебігейла Джонсона вони вказали на потенційний конфлікт інтересів, оскільки компанія працює з криптовалютними продуктами з 2017 року.
Автори звернення згадали, що інвестиції в цифрові активи мають «значні ризики».
«Незважаючи на відсутність попиту, лише 2% роботодавців висловили зацікавленість у додаванні криптовалют у свій 401(k) — Fidelity вирішила рухатися повним ходом, підтримуючи інвестиції в біткойни», — наголосили сенатори.
За матеріалами: Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.