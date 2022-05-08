Сенатор США запропонував закріпити право накопичувати біткойни на пенсійних рахунках — Finance.ua

Сенатор США запропонував закріпити право накопичувати біткойни на пенсійних рахунках

Сенатор-республіканець Томмі Тубервіль від штату Алабама представив законопроект, що дозволяє громадянам США акумулювати криптовалюту на накопичувальних пенсійних рахунках 401(k).

Документ, який Тубервіль назвав Законом про фінансову свободу, є відповіддю на реакцію американського Мінпраці. Раніше міністерство висловило занепокоєння рішенням Fidelity Investments надати клієнтам можливість інтегрувати біткойни в пакети накопичувальних пенсійних рахунків.

«Люди працюють десятиліттями, розумно розпоряджаються доходами й розумно інвестують, щоб мати комфортну пенсію. Тепер адміністрація Байдена вирішила диктувати, які активи вважаються гідними пенсійних інвестицій [...]. Це зловживання владою у всій красі», — написав Тубервіль.

За його словами, проект закону заборонить міністерству обмежувати типи інвестиції для пакетів 401(k).

«Чи вірите ви у довгострокові економічні перспективи криптовалюти чи ні, вибір, у що ви вкладатимете свої пенсійні заощадження, має бути за вами, а не за урядом», — зазначив Тубервіль.

Ініціатива Fidelity Investments викликала також занепокоєння у сенаторів Елізабет Уоррен та Тіну Сміт. У листі до гендиректора Ебігейла Джонсона вони вказали на потенційний конфлікт інтересів, оскільки компанія працює з криптовалютними продуктами з 2017 року.

Автори звернення згадали, що інвестиції в цифрові активи мають «значні ризики».

«Незважаючи на відсутність попиту, лише 2% роботодавців висловили зацікавленість у додаванні криптовалют у свій 401(k) — Fidelity вирішила рухатися повним ходом, підтримуючи інвестиції в біткойни», — наголосили сенатори.

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