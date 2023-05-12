Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію про вступ України до НАТО — Finance.ua

Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію про вступ України до НАТО Сьогодні 14:31 — Казна та Політика

Сенат Польщі одностайно схвалив резолюцію про вступ України до НАТО

Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію про вступ України до НАТО. У документі, зокрема зазначається, що Україна має отримати значно більше, ніж задекларовано досі. Сенатори закликають застосувати до України ті самі процедури, що й для Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу. Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників», — йдеться у резолюції.

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У документі зазначається, що українським захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО.

У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати «набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей». Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства.

Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням — як у випадку Фінляндії та Швеції — результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Як зазначається, росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО.

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«Тому, якщо росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час торішнього саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами», — йдеться у резолюції.

У Сенаті нагадали, що Фінляндію та Швецію «запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася».

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«І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України», — йдеться у резолюції.

Польські сенатори також висловили підтримку вимог країн, що межують з росією, щодо міцних гарантій безпеки для України та «демонстрації шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом».

Довідка Finance.ua:

30 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою;

генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників;

президенти 9 країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО. Серед них — лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Також про підтримку вступу України до Альянсу заявила Канада. У Білому домі вважають, що вступ України в НАТО «не на часі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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