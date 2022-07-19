Сенат Парагваю схвалив законопроект про майнінг та торгівлю криптовалютами — Finance.ua

Сенат Парагваю схвалив законопроект про майнінг та торгівлю криптовалютами Вчора 04:03 — Фінтех і Картки

Сенат Парагваю схвалив законопроект про майнінг та торгівлю криптовалютами

Сенат Парагваю ухвалив законопроект, що встановлює нормативно-правову базу для криптовалютної промисловості.

Наприкінці травня документ із поправками схвалили в нижній палаті парламенту країни. Основна зміна — у появі наглядового органу. Згідно з проектом, ним стане Міністерство промисловості та торгівлі (MIC).

До повноважень MIC увійде ліцензування майнерів. Планується створити реєстр фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з торгівлі та зберігання цифрових активів третім сторонам.

Серед регуляторів — Секретаріат із запобігання відмиванню грошей, Національна комісія з цінних паперів та Національна адміністрація з енергетики.

Законопроект відправлено на розгляд президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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