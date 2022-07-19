Сенат Парагваю схвалив законопроект про майнінг та торгівлю криптовалютами — Finance.ua

Сенат Парагваю схвалив законопроект про майнінг та торгівлю криптовалютами
Сенат Парагваю ухвалив законопроект, що встановлює нормативно-правову базу для криптовалютної промисловості.
Наприкінці травня документ із поправками схвалили в нижній палаті парламенту країни. Основна зміна — у появі наглядового органу. Згідно з проектом, ним стане Міністерство промисловості та торгівлі (MIC).
До повноважень MIC увійде ліцензування майнерів. Планується створити реєстр фізичних та юридичних осіб, які надають послуги з торгівлі та зберігання цифрових активів третім сторонам.
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Серед регуляторів — Секретаріат із запобігання відмиванню грошей, Національна комісія з цінних паперів та Національна адміністрація з енергетики.
Законопроект відправлено на розгляд президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса.
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