Сенат Нью-Йорка підтримав мораторій на майнінг — Finance.ua

Сенат Нью-Йорка підтримав мораторій на майнінг

Вчора 18:03 — Фінтех і Картки

Сенат Нью-Йорка підтримав мораторій на майнінг

Сенат штату Нью-Йорк схвалив дворічний мораторій на видобуток криптовалют із використанням електроенергії, що генерується з вуглецевих джерел.

Про це пише CoinDesk

Йдеться про законопроект, який передбачає заморожування поточних рівнів вуглецевих викидів від майнінгу. Раніше документ ухвалила нижня палата Законодавчих зборів штату.

Чинні компанії або ті, які перебувають у процесі отримання дозволу на видобуток цифрових активів, зможуть продовжити роботу. Протягом дворічного періоду влада планує вивчити потенційний вплив майнінгу на алгоритмі Proof-of-Work на екологію.

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Сенатор від демократів Кевін Паркер зазначив, що зараз у штаті є лише одне підприємство, яке не торкнуться обмеження. За його словами, також на розгляді влади заявка, але рішення щодо неї можуть відкласти до закінчення дослідження.

Документ набуде чинності після підписання губернатором штату Кеті Хокул.

У лютому 2022 року кандидат у губернатори Нью-Йорка Джуман Вільямс закликав чинну владу штату заборонити видобуток Bitcoin та інших криптовалют на алгоритмі Proof-of-Work.

У квітні група конгресменів США звернулася до Агентства з охорони навколишнього середовища з проханням перевірити індустрію майнінгу на екологічні ризики та дотримання відповідних законів.

Зокрема, вони згадали компанію Greenidge Generation, яку у липні 2021 року місцеві жителі звинуватили у екологічних порушеннях. Проте не уточнили, що Верховний суд штату не побачив негативного впливу від будівництва майнінгових підприємств «на повітря чи воду озера Сенека».

Пізніше понад 50 представників Bitcoin-індустрії спростували побоювання політиків. У листі до Агентства вони назвали уявлення про майнінг невірними і підкреслили, що дата-центри є споживачами електроенергії, які не виробляють вуглецевих викидів.

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