Селище в провінції Палермо анонсувало розпродаж будинків по 1 євро (фото) — Finance.ua
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Селище в провінції Палермо анонсувало розпродаж будинків по 1 євро (фото)

Нерухомість
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Невелике містечко Петралія-Сопрана в провінції Палермо приєдналося до розпродажу нерухомості за символічною ціною. Влада муніципалітету пропонує придбати нерухомість за 1 євро (36,54 гривні).
Як і багатьох інших населених пунктах Італії, муніципальна адміністрація прагне боротися з депопуляцією. Ще одна мета проекту — відбудувати історичний центр міста Петралія-Сопрана.
Навіщо муніципалітет запустив розпродаж
Як повідомляють ЗМІ, через неспроможність невеликого міста самостійно впоратися з руйнуваннями старого житла, влада вирішила заручитися підтримкою інвесторів. Муніципалітет стане посередником між продавцями, тобто власниками будівель у центрі міста та потенційними покупцями. Наразі адміністрація почала збирати дані осіб, згодних віддати покинуті історичні об’єкти.
Селище в провінції Палермо анонсувало розпродаж будинків по 1 євро (фото)
Після того, як адміністрація Петралія-Сопрани сформує єдину базу продавців, муніципалітет оприлюднить умови купівлі житла. Тепер відомо, що містечко прагне розвивати свій туристичний потенціал, тому нерухомість можна використовувати для облаштування готелів або хостелів.
Переваги життя у містечку Петралія-Сопрана
Петралія-Сопрана — невелике містечко в провінції Палермо, що є частиною парку Мадоні. Адміністрація зазначає, що майбутні власники житла матимуть можливість оселитися біля одного з унікальних оглядових майданчиків Італії:
  • Звідки відкривається краєвид на Етну, Енну, Кальтаніссетту та долину річки Імера;
  • Бельведер-дель-Карміне з панорамою Західної Сицилії у бік Палермо;
  • П’яцца Дуомо, звідки можна побачити Ганджі та гору Етна.
Крім того, Петралія-Сопрана неодноразово здобувала титул найкрасивішого містечка Італії.
Селище в провінції Палермо анонсувало розпродаж будинків по 1 євро (фото)

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За матеріалами:
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