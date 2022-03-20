"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП — Finance.ua
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"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП

Вчора 19:32Аграрний ринок
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В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма.
«Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо», — сказав Шурма.
Раніше в Мінагрополітики заявили, що Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.
Наприклад, пшениці Україна на рік споживає 8 млн тонн, зараз її запаси — близько 6 млн тонн, а влітку вже буде врожай озимої.
«У нас є дворічний запас кукурудзи. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії у нас ще на пʼять років, цукру — на півтора року», — додав перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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