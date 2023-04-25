Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео) — Finance.ua

Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео) Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)

Seat презентував новий Cupra Tarvascan. Електричний купе-кросовер надійде у продаж із 2024 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті іспанського підрозділу концерну Volkswagen.

Електромобіль Cupra Tarvascan 2024 стане більш спортивною альтернативою Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV. У нього схожий силует з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та піднятою задньою частиною.

Водночас передня частина виконана в дусі електрокара Cupra Born — виражений «ніс» поєднується з розкосими фарами, а в передньому бампері розташований широкий забірник повітря. На вибір запропоновані колісні диски діаметром від 19 до 21 дюйма.

Розміри Cupra Tarvascan 2024:

довжина — 4644 мм;

ширина — 1861 мм;

висота — 1597 мм;

колісна база — 2766 мм.

В оздобленні салону Cupra Tarvascan є мідні вставки. Як і в електрокарах Volkswagen ID, щиток приладів дуже невеликий, і дані проєктуються на лобове скло. На центральній панелі встановлено великий 15-дюймовий тачскрін.

Спортивні передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Об’єм багажника Cupra Tarvascan 2024 становить 540 л. Серед опцій є система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот з дистанційним керуванням.

Новий Cupra Tarvascan запропонують у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Більш сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с. Стандартними є адаптивні амортизатори.

Обидва варіанти Cupra Tarvascan 2024 оснащені батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу складе 550 км у задньопривідній моделі та 520 км — у повнопривідній. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.

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