Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео) — Finance.ua
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Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)

Технології&Авто
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Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)
Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)
Seat презентував новий Cupra Tarvascan. Електричний купе-кросовер надійде у продаж із 2024 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті іспанського підрозділу концерну Volkswagen.
Електромобіль Cupra Tarvascan 2024 стане більш спортивною альтернативою Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV. У нього схожий силует з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та піднятою задньою частиною.
Водночас передня частина виконана в дусі електрокара Cupra Born — виражений «ніс» поєднується з розкосими фарами, а в передньому бампері розташований широкий забірник повітря. На вибір запропоновані колісні диски діаметром від 19 до 21 дюйма.
Seat показав спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)

Розміри Cupra Tarvascan 2024:

  • довжина — 4644 мм;
  • ширина — 1861 мм;
  • висота — 1597 мм;
  • колісна база — 2766 мм.
В оздобленні салону Cupra Tarvascan є мідні вставки. Як і в електрокарах Volkswagen ID, щиток приладів дуже невеликий, і дані проєктуються на лобове скло. На центральній панелі встановлено великий 15-дюймовий тачскрін.
Спортивні передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Об’єм багажника Cupra Tarvascan 2024 становить 540 л. Серед опцій є система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот з дистанційним керуванням.
Новий Cupra Tarvascan запропонують у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Більш сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с. Стандартними є адаптивні амортизатори.
Обидва варіанти Cupra Tarvascan 2024 оснащені батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу складе 550 км у задньопривідній моделі та 520 км — у повнопривідній. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.
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