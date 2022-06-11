Scania представила електричну вантажівку з пробігом 350 км на одному заряді — Finance.ua

Scania представила електричну вантажівку з пробігом 350 км на одному заряді

Scania презентувала електричну вантажівку для регіональних перевезень. Це новий крок для перевезення великотоннажних вантажів на більш дальні дистанції.

«Ця прем’єра є важливою історичною віхою для нас та наших партнерів. Ми розширюємо лінійку електричних продуктів, пропонуючи нові можливості для великої кількості клієнтів та для транспортної екосистеми в цілому. Ці вантажівки є частиною наших рішень, вони мають всі необхідні якості, які потребує транспортна галузь у сфері електрифікації», — говорить Крістіан Левін, CEO Scania.

Клієнти Scania зможуть замовити шасі або комбінації тягачів з напівпричепами для перевезення, наприклад, продуктів харчування з регульованим температурним режимом.

Специфікація автомобіля буде залежати від ваги, конфігурації та топографії, але зазначаэться, що тягач 4×2 із шістьма акумуляторними блоками може проїхати 350 км на одному заряді на середній швидкості 80 км\год.

Потужність зарядки становить до 375 кВт, це означає, що одна година заряджання, як правило, додає приблизно від 270 до 300 км. Безперервний рівень вихідної потужності для Scania 45 R або S становить 410 кВт (еквівалент 560 к.с.).

Електричні вантажівки нового рівня можна замовляти, провівши попередню зустріч з представниками Scania, а виробництво таких вантажывок мають розпочати у 4-му кварталі 2023.

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