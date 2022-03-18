Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах — Finance.ua

Сбєрбанк рф оголосив, що з 18 березня через санкційні обмеження на валютні операції з кореспондентськими рахунками в американських банках він обмежує перекази фізичних осіб у п’яти валютах.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Так, Сбєрбанк припинив здійснювати перекази фізосіб до інших банків у таких валютах:
доларах США,
фунтах стерлінгів,
данських кронах;
шведських кронах,
канадських доларах.
У цих валютах фізособи також не зможуть отримати перекази з інших російських та зарубіжних банків на рахунок Сбєрбанк.
Довідка Finance.ua:
на початку березня російський Сбєрбанк підвищив ставки за споживчими кредитами до 21,9–29,9 % (було 12,9–21,7 %). Раніше ставка Сбєрбанку за споживчими позиками залежала від суми кредитування та терміну, зараз ставки однакові;