Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах — Finance.ua

Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах

Вчора 13:12 — Світ

Сбєрбанк рф оголосив, що з 18 березня через санкційні обмеження на валютні операції з кореспондентськими рахунками в американських банках він обмежує перекази фізичних осіб у п’яти валютах.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Так, Сбєрбанк припинив здійснювати перекази фізосіб до інших банків у таких валютах:

доларах США,

фунтах стерлінгів,

данських кронах;

шведських кронах,

канадських доларах.

У цих валютах фізособи також не зможуть отримати перекази з інших російських та зарубіжних банків на рахунок Сбєрбанк.

Довідка Finance.ua:

на початку березня російський Сбєрбанк підвищив ставки за споживчими кредитами до 21,9–29,9 % (було 12,9–21,7 %). Раніше ставка Сбєрбанку за споживчими позиками залежала від суми кредитування та терміну, зараз ставки однакові;

Райффайзен Банк рф пішов в обхід санкцій шляхом заміни статусу карток на безстрокові.

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