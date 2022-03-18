Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Сбєрбанк припинив перекази фізосіб у п'яти валютах

Вчора 13:12Світ
581
Сбєрбанк рф оголосив, що з 18 березня через санкційні обмеження на валютні операції з кореспондентськими рахунками в американських банках він обмежує перекази фізичних осіб у п’яти валютах.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Так, Сбєрбанк припинив здійснювати перекази фізосіб до інших банків у таких валютах:
  • доларах США,
  • фунтах стерлінгів,
  • данських кронах;
  • шведських кронах,
  • канадських доларах.
У цих валютах фізособи також не зможуть отримати перекази з інших російських та зарубіжних банків на рахунок Сбєрбанк.

Довідка Finance.ua:

  • на початку березня російський Сбєрбанк підвищив ставки за споживчими кредитами до 21,9–29,9 % (було 12,9–21,7 %). Раніше ставка Сбєрбанку за споживчими позиками залежала від суми кредитування та терміну, зараз ставки однакові;
  • Райффайзен Банк рф пішов в обхід санкцій шляхом заміни статусу карток на безстрокові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.