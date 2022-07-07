СБУ знешкодила угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

СБУ знешкодила угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто

Кримінал
322
Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
СБУ знешкодила угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто
Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.
За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.
Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення — цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти — 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.