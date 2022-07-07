СБУ знешкодила угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто — Finance.ua

СБУ знешкодила угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто Вчора 16:32 — Кримінал

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення — цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти — 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Економічна Правда За матеріалами:

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